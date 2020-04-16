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Медведев заявил о коллапсе в ряде отраслей экономики

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Пандемия коронавируса привела практически к коллапсу в ряде отраслей экономики России, властям страны предстоит подготовить ответ на такой вызов, заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что ситуация очень сложная и не нужно преуменьшать проблемы. В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс - то есть, просто ничего нет», — приводит ТАСС слова Медведева, сказанные им в ходе онлайн-совещания с представителями бизнеса по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией.

«И нам этот ответ необходимо будет обязательно дать», — добавил зампред Совбеза, отметив, что этот ответ «уже частично реализован» решениями, принятыми президентом Владимиром Путиным. «Но понятно, что жизнь будет идти вперед и ситуация будет развиваться», — заключил Медведев.

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Медведев заявил, что государству предстоит принимать новые дополнительные меры по поддержке экономики РФ в условиях пандемии коронавируса, важно сделать это своевременно.

«Будем смотреть на ситуацию в динамике. Но самое главное — не упустить время для принятия таких решений, потому что оживлять что-то гораздо труднее, чем помочь тому или иному делу, пока оно еще теплится, пока еще предприятие работает», — подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза отметил, что ситуация в различных секторах экономики очень разная, «малый бизнес пострадал везде, системообразующие компании — в разных ситуациях, но в целом выход из этой эпидемии будет происходить, вполне вероятно, в разном скоростном режиме».

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Экономика #Промзона #Торговля #Новости COVID19
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