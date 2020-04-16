Иногородний дальнобойщик с коронавирусом умер в Новосибирске

Вторую смерть пациента с коронавирусной инфекцией контрастировали в Новосибирской области. Умер иногородний водитель дальнобойщик, ему было 54 года, сообщил региональный оперативный штаб.
В Новосибирске мужчина был проездом, почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Медики диагностировали у него коронавирусную пневмонию, развившуюся на фоне сопутствующей патологии: ожирение четвертой степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет.
По данным оперативного штаба на утро
четверга, в Новосибирской области за
сутки зарегистрировано 11 новых случаев
заражения COVID-19. Четыре человека – из
близкого круга контактов ранее выявленных
пациентов. Семь человек никуда не
выезжали, с ранее выявленными пациентами
не контактировали.
Всего в регионе зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, из них 14 человек выздоровели, двое скончались. В детской больнице №3 находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.