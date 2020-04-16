Иногородний дальнобойщик с коронавирусом умер в Новосибирске

Вторую смерть пациента с коронавирусной инфекцией контрастировали в Новосибирской области. Умер иногородний водитель дальнобойщик, ему было 54 года, сообщил региональный оперативный штаб.

В Новосибирске мужчина был проездом, почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Медики диагностировали у него коронавирусную пневмонию, развившуюся на фоне сопутствующей патологии: ожирение четвертой степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет.

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По данным оперативного штаба на утро четверга, в Новосибирской области за сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения COVID-19. Четыре человека – из близкого круга контактов ранее выявленных пациентов. Семь человек никуда не выезжали, с ранее выявленными пациентами не контактировали.



Всего в регионе зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, из них 14 человек выздоровели, двое скончались. В детской больнице №3 находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.