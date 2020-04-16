Число больных коронавирусом в Бурятии превысило 100 человек

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось за сутки на три человека и достигло 103. За все время умерло два пациента, сообщила пресс-служба Минздрава Бурятии.

Из 103 зараженных, 24 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы. В стационаре продолжают лечение 75 человек. Еще двух пациентов госпитализируют. Круг контактных лиц зараженных составляет более 2,2 тысячи человек, все лабораторно обследованы.



В больнице находятся 15 детей с COVID-19, состояние у них удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 37, из них с коронавирусной инфекцией – 25, старше 65 лет – семь человек.



В реанимации находится пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 1 больной – на аппарате ИВЛ.



Специалисты за сутки исследовали более 1 тысячи человек на наличие короновирусной инфекции, а за весь период наблюдений – 13,9 тысячи человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.