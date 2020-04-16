Число больных коронавирусом в Бурятии превысило 100 человек

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось за сутки на три человека и достигло 103. За все время умерло два пациента, сообщила пресс-служба Минздрава Бурятии.
Из 103 зараженных, 24 человека успешно
завершили лечение и выписались из
больницы. В стационаре продолжают
лечение 75 человек. Еще двух пациентов
госпитализируют. Круг контактных лиц
зараженных составляет более 2,2 тысячи
человек, все лабораторно обследованы.
В
больнице находятся 15 детей с COVID-19,
состояние у них удовлетворительное.
Больных с внебольничной пневмонией –
37, из них с коронавирусной инфекцией –
25, старше 65 лет – семь человек.
В реанимации
находится пять тяжелых взрослых пациентов
с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную
инфекцию, 1 больной – на аппарате
ИВЛ.
Специалисты за сутки исследовали более 1 тысячи человек на наличие короновирусной инфекции, а за весь период наблюдений – 13,9 тысячи человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.