НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Число больных коронавирусом в Бурятии превысило 100 человек

Источник:
Sibnet.ru
199 0
Фото: © Sibnet.ru

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось за сутки на три человека и достигло 103. За все время умерло два пациента, сообщила пресс-служба Минздрава Бурятии.

Из 103 зараженных, 24 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы. В стационаре продолжают лечение 75 человек. Еще двух пациентов госпитализируют. Круг контактных лиц зараженных составляет более 2,2 тысячи человек, все лабораторно обследованы.

В больнице находятся 15 детей с COVID-19, состояние у них удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 37, из них с коронавирусной инфекцией – 25, старше 65 лет – семь человек.

В реанимации находится пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 1 больной – на аппарате ИВЛ.

Специалисты за сутки исследовали более 1 тысячи человек на наличие короновирусной инфекции, а за весь период наблюдений – 13,9 тысячи человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.

Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Пациентов с COVID-19 прибавилось в Кузбассе
Врачей в Омске будут бесплатно возить на такси
Медики в Забайкалье подтвердили 30 случаев заражения коронавирусом
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль решился перенести парад Победы
•
Медведев заявил о коллапсе в ряде отраслей экономики
•
Глава Минтруда заявил о резком росте числа безработных
•
Глобальную реформу экзамена на права перенесли на 2021 год
Подробности
•
Дезинфекция или мумия: кто бережет Горный Алтай от COVID-19?
•
Клещи проснулись: нужно ли страховаться?
•
Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
Как это работает
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пациентов с COVID-19 прибавилось в Кузбассе
Сибирь 16.04.2020 12:19
Смелый лебедь поселился на болоте и обзавелся фанатами. ВИДЕО
Сибирь 16.04.2020 11:54
Мэрия Новосибирска начала борьбу с пылью
Сибирь 16.04.2020 11:51
Врачей в Омске будут бесплатно возить на такси
Сибирь 16.04.2020 11:43
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
8735
Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
6441
США оказались первоисточником коронавируса
5290
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
4946
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль решился перенести парад Победы
•
Медведев заявил о коллапсе в ряде отраслей экономики
•
Глава Минтруда заявил о резком росте числа безработных
•
Глобальную реформу экзамена на права перенесли на 2021 год
Как это работает
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ifhbrjd

Чо-то попутали Начали покупать валюту из-за волатильности, поэтому началась волатильность. "...нарастили...

Alexander222

Европа вся, США....даже в Грузии государство взяло на себя коммунальные платежи.

Иркут 69

Ветераны войны или ветеранские организации..? Между ними - дистанция огромного размера. Ветераны ВОВ...

Alexander222

Может просто выдать напрямую деньги населению и оплатить расходы по коммунальным платежам.... как это...

jeryakob

ветераны попросили о переносе парада, песнсионеры о повышения возраста выхода на пенсию , россияне...