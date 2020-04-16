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Глава Минтруда заявил о резком росте числа безработных

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что только за неделю с 9 апреля более 180 тысяч россиян подали электронные заявления о признании их безработными.

«Введен дистанционный порядок регистрации граждан в качестве безработных. С помощью этого нового инструмента уже подано более 180 тысяч заявлений со стороны наших граждан. Для этого достаточно только заполнить заявление и резюме гражданина», — приводят «Известия» слова Котякова.

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Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса число безработных в России временно увеличится с 2,5 миллиона до 8 миллиона человек. По его словам, спрос на услуги в сфере развлечений, спорта и ресторанного бизнеса полностью исчез и компании вынуждены увольнять людей.

Президент России Владимир Путин объявил о выплате федерального пособия по безработице для пострадавших от пандемии. Он отметил, что оно будет выплачиваться по верхней планке — 12 130 рублей — в течение трех месяцев, то есть с апреля по июнь.

При наличии несовершеннолетнего ребенка в семье, где родитель потерял работу, положена дополнительная ежемесячная выплата в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка. В Москве региональная компенсационная выплата потерявшим работу жителям составит 19,5 тысячи рублей.

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