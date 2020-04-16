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Шойгу подарил сотни тысяч масок родной Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Шолбан Кара-Оол

Министр обороны России Сергей Шойгу закупил сотни тысяч масок и отправил в родную Туву, сообщил глава Республики Шолбан Кара-Оол в соцсетях.

«Добрая весть от нашего Сергея Кужугетовича. Он сообщил, что на свои деньги купил и отправил к нам в Туву несколько сотен тысяч масок и других средств индивидуальной защиты. Для всех нас, земляки. Такие поступки, конечно же, поднимают настроение. А когда легко на душе, то и иммунитет крепче, согласитесь. В общем, мы в самоизоляции, но, как видите, не одни», — написал Кара-Оол.

В Туве шесть заражённых находятся в селе Ырбан — это семья, с которой контактировал приехавший в регион красноярец. В среду выявлено еще двое зараженных — мать 35 лет с пятилетним ребёнком. Они заболели ещё в Москве, сейчас находятся в тувинской больнице.

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