Лавров описал, как защищается от коронавируса

Министр иностранных дел Сергей Лавров для защиты от коронавируса стал чаще мыть руки, он соблюдает дистанцию с людьми, сдает тесты, но маску не носит.

«Я мою руки чаще, чем обычно. Использую также средства дезинфекции. Маску не ношу. Но большинство из тех, кто ко мне заходит, носят маски», — сказал Лавров в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что у него большой рабочий кабинет и, когда кто-то приходит, собеседники сидят в паре метров друг от друга. Кроме того, в качестве мер профилактики ежедневные совещания в МИД РФ были перенесены из личного кабинета министра в зал Коллегии, так как там можно сидеть «через одного» и, таким образом, соблюдать дистанцию.

На входе в министерство, а также на «министерском» этаже установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты с дезинфицирующими средствами и термометрами.

«Мы, естественно, периодически сдаем тесты. Мои сотрудники эти тесты тоже проходили. У меня, наверное, чаще берут, чем у других, не знаю», — добавил Лавров.

Министр также призвал не игнорировать «некоторые советы» президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее заявил, что коронавирус лечат водка, баня и трактор.