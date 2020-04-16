Мужчин в Приангарье заподозрили в умышленном поджоге леса

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Первый лесной пожар в Иркутской области мог возникнуть из-за умышленного поджога. Полиция разыскивает двух молодых людей, которые могли иметь отношение к пожару, сообщил и.о. зампреда правительства региона Теймур Магомедов .

«Пока основная версия — это умышленный поджог, потому что как раз заезжали в эту местность молодые люди на квадроциклах, буквально через некоторое время пошел пал. При осмотре места происшествия были обнаружены в месте возникновения пожара остатки легковоспламеняющейся жидкости», — цитирует «Интерфакс» Магомедова.

По его словам, высока вероятность опознания предполагаемых поджигателей. «Шанс того, что этих людей поймаем, еще и опубликуем все эти вещи, весьма высокий», — отметил Магомедов.

Пожар в семи километрах от поселка Падь Мельничная под Иркутском стал первым возгоранием в лесах региона в этом году. Специалисты МЧС обнаружили на месте происшествия три разрозненных очага пожара. На месте работала следственно-оперативная группа.