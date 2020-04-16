НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мужчин в Приангарье заподозрили в умышленном поджоге леса

Источник:
Sibnet.ru
221 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим ЧС введут в лесах Забайкалья из-за пожаров

Первый лесной пожар в Иркутской области мог возникнуть из-за умышленного поджога. Полиция разыскивает двух молодых людей, которые могли иметь отношение к пожару, сообщил и.о. зампреда правительства региона Теймур Магомедов .

«Пока основная версия — это умышленный поджог, потому что как раз заезжали в эту местность молодые люди на квадроциклах, буквально через некоторое время пошел пал. При осмотре места происшествия были обнаружены в месте возникновения пожара остатки легковоспламеняющейся жидкости», — цитирует «Интерфакс» Магомедова.

По его словам, высока вероятность опознания предполагаемых поджигателей. «Шанс того, что этих людей поймаем, еще и опубликуем все эти вещи, весьма высокий», — отметил Магомедов.

Пожар в семи километрах от поселка Падь Мельничная под Иркутском стал первым возгоранием в лесах региона в этом году. Специалисты МЧС обнаружили на месте происшествия три разрозненных очага пожара. На месте работала следственно-оперативная группа.

Еще по теме
Жительница Кузбасса рвалась на карантин из-за запоя и прогулов
СК проверит «непристойных родителей» в Забайкалье
Супруги пытались сбежать из-под карантина в Новосибирске
Девочка погибла от удара током в гараже под Новосибирском
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль решился перенести парад Победы
•
Медведев заявил о коллапсе в ряде отраслей экономики
•
Глава Минтруда заявил о резком росте числа безработных
•
Глобальную реформу экзамена на права перенесли на 2021 год
Подробности
•
Дезинфекция или мумия: кто бережет Горный Алтай от COVID-19?
•
Клещи проснулись: нужно ли страховаться?
•
Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
Как это работает
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пациентов с COVID-19 прибавилось в Кузбассе
Сибирь 16.04.2020 12:19
Смелый лебедь поселился на болоте и обзавелся фанатами. ВИДЕО
Сибирь 16.04.2020 11:54
Мэрия Новосибирска начала борьбу с пылью
Сибирь 16.04.2020 11:51
Врачей в Омске будут бесплатно возить на такси
Сибирь 16.04.2020 11:43
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
8690
Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
6440
США оказались первоисточником коронавируса
5288
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
4943
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль решился перенести парад Победы
•
Медведев заявил о коллапсе в ряде отраслей экономики
•
Глава Минтруда заявил о резком росте числа безработных
•
Глобальную реформу экзамена на права перенесли на 2021 год
Как это работает
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ifhbrjd

Чо-то попутали Начали покупать валюту из-за волатильности, поэтому началась волатильность. "...нарастили...

Alexander222

Европа вся, США....даже в Грузии государство взяло на себя коммунальные платежи.

Иркут 69

Ветераны войны или ветеранские организации..? Между ними - дистанция огромного размера. Ветераны ВОВ...

Alexander222

Может просто выдать напрямую деньги населению и оплатить расходы по коммунальным платежам.... как это...

jeryakob

ветераны попросили о переносе парада, песнсионеры о повышения возраста выхода на пенсию , россияне...