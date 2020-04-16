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Красноярец терпел аппендицит из-за страха перед коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Красноярец четыре дня с болью живота не обращался к врачам из-за страха коронавируса, поэтому его пришлось спасать от сгнившего аппендицита, сообщил хирург БСМП Дмитрий Чайкин на странице в Facebook.

«У мужчины заболел живот, но он очень боялся заразиться коронавирусом, поэтому не обращался к врачам в течение четырёх дней. На четвёртый день вызвал скорую, его привезли к нам. Оказался аппендицит, который за четыре дня просто сгнил в животе. Сформировался гнойник величиной с кулак. Поэтому обычная аппендэктомия у этого пациента длилась три часа. Все окружающие ткани были поражены воспалением», — написал врач.

По его словам, человек боялся коронавируса, а чуть не умер от аппендицита. Он попросил всех, вовремя обращаться к врачу.

В Красноярском крае выявлено с начала пандемии 142 зараженных коронавирусом, 17 человек уже выздоровели.

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