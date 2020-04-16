Губернатор ввел новые ограничения в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ограничил посещение храмов и кладбищ и остановил ряд рынков, сообщает пресс-служба правительства.

#Здоровье Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции

Всем религиозным объединениям региона, начиная с 18 апреля, необходимо приостановить посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений. Не допускается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей.

На территории Новосибирска, Новосибирского района, а также всех населённых пунктов нашей области, в которых проживает более 23 тысяч человек, с 18 апреля будет ограничено посещение кладбищ (кроме случаев погребения). С 19 апреля на этих же территориях приостановят деятельность рынки продовольственных и промышленных товаров.

С 13 апреля губернатор расширил перечень организаций, которым разрешено работать в условиях самоизоляции, расширился — возобновили работу парикмахерские и салоны красоты, растениеводческие и животноводческие хозяйства, складские комплексы. А перед Вербным воскресеньем обратился к жителям и сказал, что не будет запрещать посещение храма. Но после этого, число заболевших новым вирусом в регионе увеличилось. Перед Пасхой все храмы решили закрыть.