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Кремль решился перенести парад Победы

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента России

Кремль принял окончательное решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая. Новую дату проведения официальных торжеств пока сложно назначить из-за эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает источник в высших органах власти.

О переносе парада Победы официально сообщат до конца этой недели, с соответствующим заявлением выступит Владимир Путин. «О переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза», — приводит РБК слова источника, близкого к Кремлю.

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Собеседники не уточнил, будет ли названа новая дата мероприятия, либо его перенесут на неопределенный срок. Другой источник, отметил, что назначить новую дату сложно из-за ситуации с эпидемией коронавируса. «Пока все тихо надеются, что парад удастся провести в июне» — добавил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что ветеранские организации обратились к Владимиру Путину с просьбой перенести Парад Победы на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 24490, около двух тысяч пациентов выздоровели, 198 — скончались.

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