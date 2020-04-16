НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Коммунисты потребовали закрыть «Дом-2» из-за COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
205 2
Фото: © кадр из шоу «Дом-2»

Участники шоу «Дом-2» могут быть инфицированы коронавирусом и нести опасность для съемочной группы и москвичей в целом, считает председатель партии Коммунисты России Максим Сурайкин, заявление с просьбой проверить реалити-шоу он написал в Генпрокуратуру РФ и Роспотребнадзор.

Заявления в Генпрокуратуру РФ и Роспотребнадзор опубликованы на сайте партии. Главная претензия коммунистов к каналу ТНТ в том, что производство «Дома-2» нарушает все действующие ограничения, направленные на недопущение разрастания пандемии коронавируса.

Представители партии требуют приостановить производство проекта до окончания эпидемии, отправить участников «Дома-2», побывавших недавно за границей, на самоизоляцию, а должностях лиц, причастных к созданию программы привлечь к ответственности.

«Собирают толпу молодых бездельников перед телекамерами для обсуждения их бытовых и сексуально-эротических проблем, и в этом грязном белье в прямом эфире роются намного больше пяти человек, что заведомо грубо нарушает вышеупомянутые постановления и должно быть приравнено к проведению массового мероприятия», — сказал Сурайкин о «Доме-2».

Представители канала ТНТ отказались комментировать ситуацию. 

Тема: Распространение коронавируса
Жителям Междуреченска запретили ездить в автобусах без масок
Назван новый симптом заражения коронавирусом
Красноярск прирос на 60 заразившихся коронавирусом
Выявлено 3448 новых случаев заражения россиян коронавирусом
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Шоу-бизнес #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия «обнулит» нефтяные доходы
•
Выявлено 3448 новых случаев заражения россиян коронавирусом
•
Россию заподозрили в экспериментах с ядерным оружием
•
Подсчитаны потери российской экономики от пандемии
Как это работает
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Необычные знаки появились на трассе в Хакасии
Сибирь 16.04.2020 17:32
Жителям Междуреченска запретили ездить в автобусах без масок
Сибирь 16.04.2020 16:26
Мужчина в Приангарье сбросил возлюбленную с балкона
Сибирь 16.04.2020 15:18
Красноярск прирос на 60 заразившихся коронавирусом
Сибирь 16.04.2020 15:10
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
13617
Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
6512
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
5183
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
4595
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия «обнулит» нефтяные доходы
•
Выявлено 3448 новых случаев заражения россиян коронавирусом
•
Россию заподозрили в экспериментах с ядерным оружием
•
Подсчитаны потери российской экономики от пандемии
Как это работает
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ifhbrjd

Чо-то попутали Начали покупать валюту из-за волатильности, поэтому началась волатильность. "...нарастили...

jeryakob

ветераны попросили о переносе парада, песнсионеры о повышения возраста выхода на пенсию , россияне...

suportar

Сейчас не бизнес надо поддерживать , а народ. Он вообще в нищету упал.

pro1002008

Смешно Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли (какая громкая...

Nik3316

читаю заголовок, первая мысля, рубль рухнул в пару раз пока спал сегодня)))тфу ты епта...