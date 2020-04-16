Коммунисты потребовали закрыть «Дом-2» из-за COVID-19

Участники шоу «Дом-2» могут быть инфицированы коронавирусом и нести опасность для съемочной группы и москвичей в целом, считает председатель партии Коммунисты России Максим Сурайкин, заявление с просьбой проверить реалити-шоу он написал в Генпрокуратуру РФ и Роспотребнадзор.

Заявления в Генпрокуратуру РФ и Роспотребнадзор опубликованы на сайте партии. Главная претензия коммунистов к каналу ТНТ в том, что производство «Дома-2» нарушает все действующие ограничения, направленные на недопущение разрастания пандемии коронавируса.

Представители партии требуют приостановить производство проекта до окончания эпидемии, отправить участников «Дома-2», побывавших недавно за границей, на самоизоляцию, а должностях лиц, причастных к созданию программы привлечь к ответственности.

«Собирают толпу молодых бездельников перед телекамерами для обсуждения их бытовых и сексуально-эротических проблем, и в этом грязном белье в прямом эфире роются намного больше пяти человек, что заведомо грубо нарушает вышеупомянутые постановления и должно быть приравнено к проведению массового мероприятия», — сказал Сурайкин о «Доме-2».

Представители канала ТНТ отказались комментировать ситуацию.