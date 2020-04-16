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Фильм дня: «Игра в имитацию»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Игра в имитацию» был основан на реальных событиях, но история на экране оказалась весьма спорной, ведь режиссер картины многое переосмыслил.

Великобритания, 2014 год, режиссер Мортен Тильмуд, 16+

Сюжет «Игры в имитацию» повествует о гениальном математике и логике Алане Тьюринге (Бенедикт Камбербэтч), который должен взломать код к немецкой шифровальной машине «Энигма».

В первую очередь стоит отметить динамичность сюжета. Он с первых минут приковывает внимание, и ни разу не позволяет заскучать. Это всегда важный аргумент в сторону картин, которые потенциально своим сюжетом намекают на некую скуку. Здесь очень сложные вещи рассказаны настолько понятным языком, что можно ощутить сопричастность с гениальными выводами Тьюринга.

Зрителю «Игры в имитацию» не требуется дополнительных знаний, чтобы понять, о чем речь в военной драме. А Камбербэтч очень хорош в роли Тьюринга.

Можно высказать претензии лишь к документальности фильма. «Попытка коротко объяснить всю невероятную сложность "Энигмы" и криптографии никогда не была легкой задачей. Но этот фильм просто рвет исторические документы в клочья», — комментируют результат аналитики исследовательского ресурса Information is Beautiful.

Впрочем, это вовсе не аргумент называть «Игру в имитацию» недостойной картиной. Фильм от начала до конца продуман до мелочей, все аллегории легко читаются, поданы они тонко и умело. В довесок украшает картину прекрасная в своем образе Кира Найтли. Рейтинг «Игры в имитацию» IMDb: 8.00. 

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