Центробанк назвал причину обвала рубля

Дочерние иностранные банки и нерезиденты в марте существенно нарастили покупки иностранной валюты, что привело к резкому росту волатильности курса рубля, говорится в докладе Центробанка «Обзор финансовых рисков».

За весь месяц нерезиденты и иностранные банки купили иностранной валюты на биржевых торгах на 389 миллиардов рублей. Это рекордный показатель за последние несколько лет, иностранные инвесторы не покупали такие объемы иностранной валюты даже в кризисном 2014 году.

«Наблюдаемое поведение нерезидентов объясняется возросшей волатильностью рубля, а также общей тенденцией ослабления валют развивающихся стран на фоне замедления роста мировой экономики и избыточного предложения на нефтяном рынке», — говорится в докладе.

Банк России в ответ начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков. Однако объем продаж иностранной валюты со стороны Банка России был существенно ниже суммы покупок иностранных инвесторов.

Несмотря на это, своевременное анонсирование Банком России запуска механизма продаж вселило уверенность локальным участникам рынка. Также поддержку рынку оказали и системно значимые банки, отмечается в документе регулятора.