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Центробанк назвал причину обвала рубля

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Дочерние иностранные банки и нерезиденты в марте существенно нарастили покупки иностранной валюты, что привело к резкому росту волатильности курса рубля, говорится в докладе Центробанка «Обзор финансовых рисков».

За весь месяц нерезиденты и иностранные банки купили иностранной валюты на биржевых торгах на 389 миллиардов рублей. Это рекордный показатель за последние несколько лет, иностранные инвесторы не покупали такие объемы иностранной валюты даже в кризисном 2014 году.

«Наблюдаемое поведение нерезидентов объясняется возросшей волатильностью рубля, а также общей тенденцией ослабления валют развивающихся стран на фоне замедления роста мировой экономики и избыточного предложения на нефтяном рынке», — говорится в докладе.

Банк России в ответ начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков. Однако объем продаж иностранной валюты со стороны Банка России был существенно ниже суммы покупок иностранных инвесторов.

Несмотря на это, своевременное анонсирование Банком России запуска механизма продаж вселило уверенность локальным участникам рынка. Также поддержку рынку оказали и системно значимые банки, отмечается в документе регулятора.

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Топ комментариев

Alexander222

Европа вся, США....даже в Грузии государство взяло на себя коммунальные платежи.

Alexander222

Может просто выдать напрямую деньги населению и оплатить расходы по коммунальным платежам.... как это...

ifhbrjd

А, Роструд проснулся!Уж больно ты грозен, как я погляжу! Только вот никто не боится. Делают как хотят.

Иркут 69

Например, в ФРГ каждый гражданин Германии получил из федеральной казны по 2000 евро. Куда уж подробнее...

Иркут 69

Думаю, вряд ли эти господа захотят развязать мешок для населения. И дело даже не в сумме - а в принципе....