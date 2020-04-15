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Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в обращении перед совещанием с правительством озвучил новые меры поддержки бизнеса, которые планируется ввести в ближайшее время. Выступление главы государства транслировали основные телеканалы.

Так, президент поручил правительству доработать список системообразующих предприятий. Глава государства особо отметил, что в нем должны быть «исключительно важные для экономики» предприятия.

Кроме этого, Путин поручил обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса средствами на выплату зарплат в размере 12,1 тысячи рублей на сотрудника. Единственное условие получения помощи — сохранение не менее 90% штата.

Помощь получат и регионы — им направят дополнительные средства. «Предлагаю дополнительно направить регионам 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов», — сказал Путин.

Российские авиаперевозчики получат 23 миллиарда рублей в качестве поддержки. Деньги пойдут на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, на выплаты заработной платы, оплату стоянки воздушных судов.

Путин поручил также ввести специальный кредитный продукт — льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств. Ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ — 6%. Кредиты будут частично обеспечены госгарантиями.

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