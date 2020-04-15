Поклонская допустила искусственное происхождение COVID-19

Коронавирусная инфекция могла появиться в результате лабораторных экспериментов, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

«Я допускаю, что новая коронавирусная инфекция могла появиться в результате лабораторных исследований. Особо отмечу, я не специалист, это всего лишь мое мнение», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Депутат отметила, что ее мнение основано на том, что отсутствуют реальные независимые и здоровые мировые механизмы по контролю за деятельностью разного рода лабораторий по разработке биологического оружия.

Поклонская отметила, что в связи с этим необходимо провести проверку всех существующих в мире биологических лабораторий.