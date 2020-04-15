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Найден нулевой пациент с коронавирусом в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Нулевым пациентом с коронавирусом в России стал мужчина средних лет, прилетевший из Милана, сообщил заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин.

«Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение», — рассказал медик в интервью порталу «Православие.ру».

Чучалин уточнил, что коронавирусную инфекцию у пациента диагностировали очень быстро благодаря своевременному выявлению характерных осложнений. В результате мужчина также стал первым россиянином, выздоровевшим от COVID-19.

Пациент при этом успел заразить своих пожилых родителей, отметил ученый. Отца мужчины пришлось подключать к аппарату ИВЛ, у матери болезнь протекала в более легкой форме, оба в результате поправились.

Тема: Распространение коронавируса
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Alexander222

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Alexander222

Может просто выдать напрямую деньги населению и оплатить расходы по коммунальным платежам.... как это...

нина90

ага держи карман шире! не для того отнимали)

ifhbrjd

А, Роструд проснулся!Уж больно ты грозен, как я погляжу! Только вот никто не боится. Делают как хотят.

Иркут 69

Например, в ФРГ каждый гражданин Германии получил из федеральной казны по 2000 евро. Куда уж подробнее...