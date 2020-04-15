«Следы» человека в период древнекаменного века нашли в Сибири

Археологи подтвердили гипотезу появления человека на территории севера Западной Сибири в период древнекаменного века, сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН.

На территории севера Западной Сибири 15–25 тысяч лет назад была сухая и теплая тундростепная зона с травой, где обитала обильная мегафауна, а значит и человек. Хотя раньше считалось, что территория, расположенная севернее Ханты-Мансийска, была покрыта ледником, а южная часть затапливалась ледниково-подпрудным озерным бассейном.

Гипотеза специалистов заключается в том, что на севере Западной Сибири человек мог обитать уже 90 тысяч лет назад.

«Начиная с 2016 года мы находим подтверждения этой гипотезе, и надеемся, что со временем она станет теорией, описывающей заселение человеком Нижней Оби в эпоху палеолита. Гипотезу подтверждают найденные артефакты, датированные почвы и плейстоценовая фауна. До нашей экспедиции на Нижней Оби было две датированные находки фауны, мы увеличили это количество в десятки раз», — рассказал научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Антон Выборнов.

Датировка почв и останков мегафауны, найденных в экспедиции, проводилась на уникальной научной установке «Ускорительный масс-спектрометр» ИЯФ СО РАН.

Чтобы говорить о теории заселения Нижней Оби человеком, специалисты должны найти палеолитическую стоянку. Все собранное учеными найдено на прибрежных берегах, куда находки со временем смывает вода, то есть они «выпадают» из своего культурного слоя.

«В 2016 – 2019 годы были найдены артефакты, относящиеся ко времени палеолита, собрано множество костей четвертичной фауны, которая говорит, что млекопитающие жили на этой территории, а за ними, естественно, ходили люди. Теперь нам необходимо найти контекст – например, очаг, разбросанные вокруг него инструменты, своего рода палеолитическую стоянку, либо же утилизированный человеком скелет мамонта. Нам нужно что-то об их жизни», — сказал старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Александр Постнов.