Больше 140 красноярцев заболели COVID-19

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Красноярском крае, всего в регионе 142 больных, сообщает правительство региона.

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 14.00 15 апреля, за все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 142 человек, за сутки число зараженных выросло на 11 человек. 125 человек остается на лечении, остальных выписали.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 24 муниципальных образованиях края – Красноярске, Дивногорске, Лесосибирске, Сосновоборске, Канске, Норильске, Назарово, Енисейске, Шарыпово, Зеленогорске, Железногорске, в Емельяновском, Большемуртинском, Шушенском, Енисейском, Новоселовском, Березовском, Манском, Балахтинском, Курагинском, Пировском, Ермаковском, Иланском, Абанском районах.

Подтверждение анализов проходит в Красноярске – лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии стала референс-центром для подтверждения коронавирусной инфекции.