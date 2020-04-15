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Больше 140 красноярцев заболели COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Красноярском крае, всего в регионе 142 больных, сообщает правительство региона.

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 14.00 15 апреля, за все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 142 человек, за сутки число зараженных выросло на 11 человек. 125 человек остается на лечении, остальных выписали.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 24 муниципальных образованиях края – Красноярске, Дивногорске, Лесосибирске, Сосновоборске, Канске, Норильске, Назарово, Енисейске, Шарыпово, Зеленогорске, Железногорске, в Емельяновском, Большемуртинском, Шушенском, Енисейском, Новоселовском, Березовском, Манском, Балахтинском, Курагинском, Пировском, Ермаковском, Иланском, Абанском районах.

Подтверждение анализов проходит в Красноярске – лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии стала референс-центром для подтверждения коронавирусной инфекции.

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