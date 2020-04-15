Летучих мышей проверили на коронавирус

Ученые обнаружили шесть новых видов коронавируса у летучих мышей в Мьянме. Исследование позволит оценить будущие риски для человечества.

Результаты исследования послужат основой для глобальных усилий по выявлению, профилактике и реагированию на инфекционные заболевания, которые могут угрожать общественному здоровью.

Отмечается, что люди во всем мире все чаще взаимодействуют с дикой природой, поэтому новые данные позволят быстрее и эффективней уменьшить их пандемический потенциал. Ученые собрали более 750 образцов слюны и фекалий у летучих мышей в Мьянме.

На этих участках люди часто вступают в тесный контакт с дикой природой. После тестов исследователи выявили шесть новых коронавирусов, включая инфекцию, которая ранее никогда раньше не наблюдалась в Мьянме.

Многие коронавирусы не представляют угрозы для людей, однако изучение новых инфекций позволит заранее исследовать потенциальную угрозу и подготовить рекомендации по эпидемическому надзору за потенциально опасными территориями.