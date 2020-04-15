Умные дороги предупредят о пешеходах и открытых люках

Умные дороги будут предупреждать водителей о пешеходах и открытых люках, пилотные проекты уже запущены в Самаре, Волгограде и Курске, сообщил пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев.

Система, созданная в рамках проекта «Автодата», фиксирует вибрационное воздействие от пешехода и открытых люков на дороге. Точность определения расположения события — до 1 метра, плотность определения событий до 20 человек на 20 метров участка обочины.

«Данные о пешеходе, который планирует перейти дорогу в неположенном месте, будут поступать напрямую в автомобиль с помощью технологии V2X и бортового оборудования. В России достаточно высокая смертность с участием пешеходов. Наша технология позволит снизить риски минимум на 20-25%. Мы ожидаем, что в ближайшие четыре-пять лет технология акустического мониторинга будет тиражирована в большинство регионов России», — цитирует РИА Новости Федосеева.

Пилотные проекты уже реализуются в Самаре, Волгограде и Курске. Интерес к внедрению новой технологии проявили 20 регионов России, в том числе Башкирия, Хабаровский и Красноярский края, Пензенская и Калининградская области.