Загадочный темный свет найдут под Землей

Физики приступили к поиску темных фотонов — гипотетических частиц, которые являются кандидатами на роль темной материи. Эксперимент пройдет в Китае, работы ведут исследователи коллаборации China Dark Matter Experiment.

Ученые использовали экспериментальную установку в лаборатории Цзиньпин, находящуюся под землей на глубине 2,4 тысячи метров. Она состоит из трех цепочек германиевых детекторов с тремя элементами, пишет Physical Review Letters.

Детекторы окружены специальной оболочкой толщиной 20 сантиметров, которая защищает от фоновой радиации. Вся конструкция погружена в жидкий азот для поддержания низкой температуры.

Если темные фотоны существуют, они начнут взаимодействовать с германиевыми детекторами. Источником темных фотонов может быть Солнце. Отмечается, что пока никаких сигналов, которые указывали бы на существование темных фотонов, зафиксировать не удалось.

Однако в дальнейшем исследователи намерены усовершенствовать экспериментальную установку, которая получил дополнительные германиевые детекторы. Это позволит повысить ее чувствительность и общие шансы на успех.