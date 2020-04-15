Черчесов объяснил, почему мало игроков из России в европейских клубах

Российские футболисты в 1990-е годы чаще уезжали играть в европейские клубы из-за лучших условий, такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Вспомните, на каких "огородах" мы играли в 90-х в чемпионате России. Разве можно те убитые поля сравнить с нынешними великолепными стадионами в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Грозном — небо и земля, да и финансовые возможности тех лет не идут ни в какое сравнение с сегодняшними футбольными контрактами. И по-житейски было понятно стремление футболистов уехать за рубеж», — объяснил Черчесов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что одного желания и тогда, и сейчас мало, главное — класс футболиста и его конкурентоспособность в Европе.

Черчесов, будучи игроком, выступал за дрезденское «Динамо» и австрийский «Тироль». Сейчас из сборной России за европейские клубы играют Денис Черышев, Федор Смолов, Александр Головин и Федор Кудряшов.