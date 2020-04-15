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Черчесов объяснил, почему мало игроков из России в европейских клубах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Дмитрий Голубович / CC BY-SA 3.0

Российские футболисты в 1990-е годы чаще уезжали играть в европейские клубы из-за лучших условий, такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Вспомните, на каких "огородах" мы играли в 90-х в чемпионате России. Разве можно те убитые поля сравнить с нынешними великолепными стадионами в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Грозном — небо и земля, да и финансовые возможности тех лет не идут ни в какое сравнение с сегодняшними футбольными контрактами. И по-житейски было понятно стремление футболистов уехать за рубеж», — объяснил Черчесов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что одного желания и тогда, и сейчас мало, главное — класс футболиста и его конкурентоспособность в Европе.

Черчесов, будучи игроком, выступал за дрезденское «Динамо» и австрийский «Тироль». Сейчас из сборной России за европейские клубы играют Денис Черышев, Федор Смолов, Александр Головин и Федор Кудряшов.

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Alexander222

Европа вся, США....даже в Грузии государство взяло на себя коммунальные платежи.

Alexander222

Может просто выдать напрямую деньги населению и оплатить расходы по коммунальным платежам.... как это...

нина90

ага держи карман шире! не для того отнимали)

ifhbrjd

А, Роструд проснулся!Уж больно ты грозен, как я погляжу! Только вот никто не боится. Делают как хотят.

Иркут 69

Например, в ФРГ каждый гражданин Германии получил из федеральной казны по 2000 евро. Куда уж подробнее...