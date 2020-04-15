Врачи пожаловались на жуткое состояние больницы под Новосибирском

Больше 60 сотрудников Колыванской районной больницы Новосибирской области записали видеообращение к губернатору области Андрею Травникову из-за плачевного состояния учреждения и автопарка «скорой».

«Очень мало денег выделяется на ремонт машин. Они очень часто ломаются на выездах, при транспортировке больных... Лимит на бензин недостаточный, многие сотрудники сами приобретали бензин или детали», — сказала замглавврача Елена Черемискина на видео, опубликованном на Youtube-канале секретаря местного райкома КПРФ Алексей Астафьев.

В больнице множество других проблем от ужасного состояния помещения, нехватки оборудования и массового увольнения врачей из-за якобы непродуманной политики управления главврача Юрия Ершова.

Министерство здравоохранения Новосибирской области организует встречу с руководством и коллективом больницы, администрацией Колыванского района, чтобы разобраться в ситуации.