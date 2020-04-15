Новосибирский и омский вокзалы оказались красивейшими в России

Железнодорожные вокзалы в Новосибирске и Омске вошли в десятку самых красивых вокзалов России по мнению туристов, такие данные приводит сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Новосибирский вокзал занял шестое место в рейтинге, а омский — десятое. В первую тройку в порядке возрастания вошли вокзалы в Санкт-Петербурге, Симферополе, Самаре. Четвертое и пятое места поделили Казань и Екатеринбург. Также в рейтинге вокзалы Ставрополя, Краснодара и Воронежа.

В ходе опроса туристы учитывали фотогеничность железнодорожных вокзалов, их внешнее и внутренне убранство.