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Новосибирский и омский вокзалы оказались красивейшими в России

Источник:
Sibnet.ru
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Железнодорожные вокзалы в Новосибирске и Омске вошли в десятку самых красивых вокзалов России по мнению туристов, такие данные приводит сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Новосибирский вокзал занял шестое место в рейтинге, а омский — десятое. В первую тройку в порядке возрастания вошли вокзалы в Санкт-Петербурге, Симферополе, Самаре. Четвертое и пятое места поделили Казань и Екатеринбург. Также в рейтинге вокзалы Ставрополя, Краснодара и Воронежа.

В ходе опроса туристы учитывали фотогеничность железнодорожных вокзалов, их внешнее и внутренне убранство.

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Топ комментариев

Alexander222

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Alexander222

Может просто выдать напрямую деньги населению и оплатить расходы по коммунальным платежам.... как это...

нина90

ага держи карман шире! не для того отнимали)

ifhbrjd

А, Роструд проснулся!Уж больно ты грозен, как я погляжу! Только вот никто не боится. Делают как хотят.

Иркут 69

Например, в ФРГ каждый гражданин Германии получил из федеральной казны по 2000 евро. Куда уж подробнее...