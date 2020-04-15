Обновление Android сломало смартфоны Samsung

Samsung прекратила развертывание обновления Android для своих смартфонов из-за технических проблем с операционной системой.

Так, обновление Android 10 привело к тому, что на ряде гаджетов южнокорейской компании перестала работать функция включения и выключения. В некоторых случаях аппараты перезагружались и переставали работать, пишет SamMobile.

По информации издания, ошибки носят массовый характер, при этом сервисные центры компании сейчас не работают из-за пандемии коронавируса. В результате Samsung приостановила загрузку обновления.

Пострадавшим пользователям порекомендовали откатиться на предыдущие версии прошивки. Пока неясно, когда ошибка будет устранена и для владельцев смартфонов Samsung станет доступна свежая версия Android 10.