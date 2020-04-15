НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Обновление Android сломало смартфоны Samsung

Источник:
Sibnet.ru
572 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Samsung прекратила развертывание обновления Android для своих смартфонов из-за технических проблем с операционной системой.

Так, обновление Android 10 привело к тому, что на ряде гаджетов южнокорейской компании перестала работать функция включения и выключения. В некоторых случаях аппараты перезагружались и переставали работать, пишет SamMobile.

По информации издания, ошибки носят массовый характер, при этом сервисные центры компании сейчас не работают из-за пандемии коронавируса. В результате Samsung приостановила загрузку обновления.

Пострадавшим пользователям порекомендовали откатиться на предыдущие версии прошивки. Пока неясно, когда ошибка будет устранена и для владельцев смартфонов Samsung станет доступна свежая версия Android 10.

Еще по теме
Эксперты назвали лучший смартфон для фото
iPhone 12 Pro вместе с камерами получит лидар
Xiaomi выпустила самый дешевый умный браслет
Huawei P40 Pro установил рекорд в тесте камер
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса
•
Найден нулевой пациент с коронавирусом в России
•
Ветераны попросили Путина перенести парад Победы
•
Умные дороги предупредят о пешеходах и открытых люках
Подробности
•
Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
Как это работает
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жительница Кузбасса рвалась на карантин из-за запоя и прогулов
Сибирь 15.04.2020 18:35
«Следы» человека в период древнекаменного века нашли в Сибири
Сибирь 15.04.2020 18:12
Больше 140 красноярцев заболели COVID-19
Сибирь 15.04.2020 17:51
Коронавирус в Новосибирске передали через близкие контакты
Сибирь 15.04.2020 17:45
Самое популярное
Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
6254
США оказались первоисточником коронавируса
4818
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
4362
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
4235
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса
•
Найден нулевой пациент с коронавирусом в России
•
Ветераны попросили Путина перенести парад Победы
•
Умные дороги предупредят о пешеходах и открытых люках
Как это работает
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина
77
Путина посчитали «спасителем России» от коронавируса
56
США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса
50
Трамп позвонил Путину из-за нефти
48
Трамп впервые в истории объявил «масштабное бедствие» в США
43