Опубликованы первые кадры из фильма «Дюна» Вильнева

Первые кадры из фильма «Дюна» показывают образы ключевых персонажей, сама картина режиссера Дени Вильнёва выйдет в прокат зимой 2020 года.

Сюжет фильма разворачивается в далеком будущем. Человечество расселилось по далёким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис.

Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но её главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует пряность, а тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.

«Дюна» Вильнёва — уже вторая экранизация одноименного романа писателя фантаста Фрэнка Герберта. Впервые «Дюну» экранизировал Дэвид Линч в 1984 году.

В новом фильме главные роли сыграют Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон, также в фильме снялись Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард. Премтера запланирована на 17 декабря 2020 года.