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Пентагон раскрыл происхождение коронавируса SARS-CoV-2

Источник:
Reuters
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Фото: © NIAID

Коронавирус SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли. При этом представитель Пентагона уточнил, что окончательных выводов у разведки пока нет.

По словам Милли, все свидетельства указывают на естественное происхождение вируса. Он также напомнил, что тема происхождения вируса породила множество слухов и спекуляций в СМИ, поэтому США собрали максимум разведданных по этому вопросу.

Ранее американский сенатор Том Коттон заявил, что в китайском городе Ухань, где в декабре 2019 года произошла вспышка коронавируса, расположена «единственная в КНР суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности». Тем самым он намекнул на искусственное происхождение COVID-19.

Позднее замглавы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что вирус в Ухань могли завезти американцы. «Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна быть прозрачной! Данные должны быть общедоступными!», — написал он в Twitter.

Тема: Распространение коронавируса
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Alexander222

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ага держи карман шире! не для того отнимали)

ifhbrjd

А, Роструд проснулся!Уж больно ты грозен, как я погляжу! Только вот никто не боится. Делают как хотят.

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