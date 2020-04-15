Горный Алтай остался единственным регионом России без коронавируса

Республика Алтай в среду, 15 апреля, осталась единственным регионом страны, где не зафиксирован коронавирус.

За минувшие сутки диагнозы впервые были официально подтверждены в Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округах. За все время в стране обнаружили 24 490 случаев заболевания в 84 регионах, выздоровели 1986 человек, умерли 198.

Республика Алтай осталась единственным регионом, где болезни пока нет. Здесь отменено авиасообщение с Москвой и Красноярском, вдвое сокращено количество межрегиональных автобусных рейсов, полностью запрещена работа турбаз до 1 июня.

Жители неоднократно требовали закрытия границ, однако глава региона Олег Хорохордин отмечал, что это полномочия федеральных властей.