Сибирские ученые предложили способ лечения тяжелой формы COVID-19

Ученые из Новосибирска и Евросоюза нашли метод лечения основных причин смерти от коронавируса — пневмонии и сепсиса, сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН.

Приоритетным направлением экстренной терапии должно стать лечение пневмонии и сепсиса как наиболее распространенных причин смерти от коронавируса.

«Тем самым мы будем спасать жизни, а организмы пациентов получат время

для формирование наиболее эффективного адаптивного иммунитета, адресно

воздействующего на возбудителя болезни», — сказал ведущий научный

сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН и основатель швейцарской ассоциации Gene Learning Юрий Мошкин.

Исследования, проведенные международным коллективом ученых, показали,

что лечить сепсис могут метиленовый синий и фенилбутират. Оба лекарственных препарата давно применяются в клинической практике, не требуют проведения дополнительных испытаний. Это дешевые и безопасные лекарственные средства, имеющие большой потенциал в качестве вспомогательного лечения пневмонии и сепсиса как наиболее распространенной причины смерти от COVID-19.

Важной составляющей проведенного исследования был поиск возможностей эффективно прогнозировать риск развития у пациента осложнений в результате инфицирования вирусом COVID-19. Учитывая реакцию пациентов различного происхождения на сепсис, ученые предположили, что решающее значении в патологии сепсиса может иметь генный шум.

Генный шум – спонтанные отклонения в экспрессии генов, приводящие к патологии. Анализ генного шума показал, что его можно использовать, чтобы с высокой точностью прогнозировать риск развития тяжелой формы заболевания.



Авторы работы подали заявку на грант РФФИ, с помощью которого намерены довести работу до конца, обеспечив медиков надежным методом прогнозирования риска развития сепсиса у пациентов в результате вирусной инфекции.

Ученые надеются, что это позволит заметно снизить смертность от вирусной пневмонии, которую может вызывать заражение целой группой патогенов помимо коронавируса.



