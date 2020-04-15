Первая партия новейших Т-90М «Прорыв» поступила в армию России

Первая партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила в российские Вооруженные силы, во 2-ую гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию, сообщает пресс-служба Минообороны.

«Первые поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв» в гвардейскую танковую армию Западного военного округа, дислоцирующуюся на территории пяти регионов России, начались в апреле текущего года», — сказал командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Командующий уточнил, что несколько Т-90М поступило во входящую в состав армии Таманскую мотострелковую дивизию. Он добавил, что в 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в настоящее время завершено обучение управлению, стрельбе, ведению боя на новых танках. Боевые стрельбы из новых танков планируется провести в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

Танк Т-90М «Прорыв» получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. «Прорыв» оснащен новым многоканальным прицелом.

На машине реализована возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка.