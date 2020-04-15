Обновились данные по больным COVID-19 в Кузбассе

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Кемеровской области увеличилось до 19, выздоровел четвертый пациент, сообщил в среду региональный оперативный штаб.

За сутки диагноз подтвердился у четырех человек. Они изолированы, получают лечение.

Один из пациентов с подтвержденным диагнозом выписан из инфекционной больницы. Это четвертый пациент в Кузбассе, который полностью победил COVID-19.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса — 15 больных коронавирусом. Власти Кемеровской области решили не раскрывать конкретные данные об инфицированных: город, как человек заразился. Это сделано, чтобы обезопасить людей.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 1128 человек.