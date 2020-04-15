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Зараженных коронавирусом в Забайкалье за сутки стало вдове больше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество зараженных коронавирусом в Забайкальском крае за сутки увеличилось вдвое и достигло 28 человек, среди них два ребенка, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в медучреждениях находятся 27 человек — два ребенка и 25 взрослых Семь пациентов средней тяжести, у четырех из них диагностирована легочная пневмония.

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском районах. Установлено, что из числа заболевших 14 человек прибыли из стран и регионов РФ, неблагополучных по заболеваемости COVID-19, еще 14 находились в контакте с ними.

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На сегодняшний день ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе. Однако в связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней ситуация может измениться. 

Особенно — при нарушении жителями режима самоизоляции. За последнее время в крае выявлено уже больше тысячи нарушителей режима, которые могут стать потенциальными разносчиками заболевания.

Самоизоляция на две недели является обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

great_america

Зарплаты россиян и так в разы меньше чем в развитых странах и даже меньше пособия по безработице в развитых...

Uynachalnica

Весь этот маразм, противоречит ст. 42 Конституции, где гражданам гарантируется право на благоприятную...

нина90

ага держи карман шире! не для того отнимали)

Бревно в глазу

меры будут называться - россияне должны передохнуть (ударение каждый выберет сам)!!!

Uynachalnica

Его дележка только волнует, или еще какие экстраординарные?