Коронавирус в Омске достигнет пика в конце апреля

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова спрогнозировала два сценария развития коронавируса в регионе, оба варианта предполагают пик заболевания на конец апреля.

«Если будет серьезный критический пик, то это будет конец апреля. До мая мы, наверное, пройдем пиковую точку точно, и надо готовиться к разным вариантам», — сказала Солдатова в интервью 12 канала.

Солдатова рассмотрела два варианта распространения вируса. Все пройдет по легкому сценарию, если люди будут выполнять меры безопасности и находиться на самоизоляции.

«Второй сценарий, который от многих вещей независим, он может быть усугублен, что люди будут выходить и общаться. Сценарий тот, в котором все уже давно ввезено, и все уже переобщались и, конечно, уже много инфицированных людей», — сказала Ирина Солдатова.

По данным на 14 апреля, с начала эпидсезона у 20 омичей подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, шесть человек выздоровели. Под домашним наблюдением находятся 1660 омичей, 10270 сняты с учета. Режим самоизоляции введен в регионе до 19 апреля.