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Режим ЧС введут в лесах Забайкалья из-за пожаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ID 272447 / Pixabay License

Режим ЧС введут с четверга в Забайкалье из-за лесных пожаров. Документ предусматривает ограничение пребывание граждан в лесах, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Такое решение вызвано ситуацией с пожарами в Хилокском, Александрово-Заводском и Читинском районах края, риском распространения огня в других муниципальных образованиях. Постановление ограничивает пребывание граждан в лесах и въезд в них на автомобилях.

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Власти края напомнили, что жителей региона ждет денежное вознаграждение за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении природных пожаров на территории региона, и (или) за содействие задержанию указанных лиц.

Человеку, сообщившему в правоохранительные органы о поджигателях, выплачивается денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Гражданину, который содействовал задержанию, выплачивается 30 тысяч рублей.

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