Главврач Коммунарки вылечился от коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса и прекращает режим самоизоляции, сообщил он в Facebook.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день», — написал Проценко, пообещав рассказать подробности позже.

О заражении Проценко стало известно 31 марта. Он сообщил, что изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Во время болезни главврач совершал дистанционные консультации и обходы и тестировал отечественный аппарат ИВЛ.

24 марта главврач проводил для президента России Владимира Путина экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке, где проходят лечение заразившиеся COVID-19.