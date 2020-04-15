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Первоклассника с коронавирусом в Приангарье затравили в соцсетях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Семью из Усть-Кутского района Иркутской области, где ребенок заболел коронавирусом, затравили в соцсетях. С «доброжелателями» будет разбираться МВД, сообщила пресс-служба районной администрации.

Женщина с двумя детьми вернулась в Усть-Кут с отдыха в Тайланде, 14 дней пробыла на самоизоляции, после чего без признаков заболевания вышла на работу. Через сутки после этого из лаборатории пришли результаты анализов всей семьи на COVID-19.

У женщины и ее старшей дочери анализы были отрицательные, а у семилетнего ребенка тест показал положительный результат. При этом у ребенка нет признаков заболевания. После публикации информации оперштаба, в социальных сетях города начали появляться данные о семье, а также оскорбления и угрозы.

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В общегородской вайбер-группе оказались данные о месте жительства членов семьи и месте работы родителей ребенка, а также персональные данные всех членов семьи. Семья отказалась от госпитализации и продолжает оставаться в своей квартире. К ним прикреплен отряд полиции для охраны.

Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком. Прокуратура города Усть-Кута анализирует правовые основания, по которым в подъезде многоквартирного дома, где живет семья, можно было бы ввести карантин.

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