НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Первый испытатель вакцины от COVID-19 описала ощущения

Источник:
Sibnet.ru
666 5
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Американка Дженнифер Халлер стала первым человеком в мире, на ком испытали экспериментальную вакцину от коронавируса COVID-19. В первый день после процедуры у нее была повышенная температура.

Вакцина мРНК-1273 разработана Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Результаты тестирования на животных оказались перспективными. Для испытаний были отобраны 45 добровольцев, одной из них стала — 44-летняя Халлер.

«В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все — затем все было в порядке», — цитирует женщину The Telegraph.

По ее словам, процесс ввода инъекции был похож на обычную вакцинацию от гриппа — пациентке сделали инъекцию в плечо. Процедура длилась всего несколько секунд.

На следующей неделе Халлер должны ввести вторую дозу вакцины. Под наблюдение врачей она будет находиться в течение года.

Каждому из добровольцев введут по две инъекции одной и той же дозы с интервалом в 28 дней. При этом дозы будут различаться по своему объему (25, 100 и 150 микрограмм). За состоянием здоровья людей, которые решили принять участие в тестировании, будут наблюдать до весны 2021 года.

Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Пентагон раскрыл происхождение коронавируса SARS-CoV-2
Горный Алтай остался единственным регионом России без коронавируса
Коронавирусной инфекцией за сутки заболели 3388 россиян
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Пентагон раскрыл происхождение коронавируса SARS-CoV-2
•
Коронавирусной инфекцией за сутки заболели 3388 россиян
•
Власти выделят на поддержку людей и бизнеса 1 трлн рублей
•
Бизнес предложил ввести в России продуктовые карточки
Подробности
•
Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
Как это работает
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирцы создали точную реконструкцию самолета Ла-5 времен войны
Сибирь 15.04.2020 15:11
Горный Алтай остался единственным регионом России без коронавируса
Сибирь 15.04.2020 14:53
Сибирские ученые предложили способ лечения тяжелой формы COVID-19
Сибирь 15.04.2020 14:40
Супруги пытались сбежать из-под карантина в Новосибирске
Сибирь 15.04.2020 13:55
Самое популярное
Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
5864
США оказались первоисточником коронавируса
4539
Смерть выведет Халка из Marvel
4141
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
4061
Обсуждение (5)
КАРТИНА ДНЯ
•
Пентагон раскрыл происхождение коронавируса SARS-CoV-2
•
Коронавирусной инфекцией за сутки заболели 3388 россиян
•
Власти выделят на поддержку людей и бизнеса 1 трлн рублей
•
Бизнес предложил ввести в России продуктовые карточки
Подробности
•
Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина
76
Путина посчитали «спасителем России» от коронавируса
56
США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса
50
Страны ОПЕК+ договорились о стабилизации цен на нефть
48
Трамп позвонил Путину из-за нефти
48