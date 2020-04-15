Первый испытатель вакцины от COVID-19 описала ощущения

Американка Дженнифер Халлер стала первым человеком в мире, на ком испытали экспериментальную вакцину от коронавируса COVID-19. В первый день после процедуры у нее была повышенная температура.

Вакцина мРНК-1273 разработана Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Результаты тестирования на животных оказались перспективными. Для испытаний были отобраны 45 добровольцев, одной из них стала — 44-летняя Халлер.

«В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все — затем все было в порядке», — цитирует женщину The Telegraph.

По ее словам, процесс ввода инъекции был похож на обычную вакцинацию от гриппа — пациентке сделали инъекцию в плечо. Процедура длилась всего несколько секунд.

На следующей неделе Халлер должны ввести вторую дозу вакцины. Под наблюдение врачей она будет находиться в течение года.

Каждому из добровольцев введут по две инъекции одной и той же дозы с интервалом в 28 дней. При этом дозы будут различаться по своему объему (25, 100 и 150 микрограмм). За состоянием здоровья людей, которые решили принять участие в тестировании, будут наблюдать до весны 2021 года.