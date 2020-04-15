Количество зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 100

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии достигло 100 человек. Умерло два пациента, сообщила пресс-служба Минздрава Бурятии.

За все время выздоровело 23 человека, в стационаре продолжают лечение 75 человек. Круг контактных лиц зараженных составляет более 2,2 тысячи человека, все лабораторно обследованы. По данным на утро среды, на госпитализации находится 15 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное.

Больных с внебольничной пневмонией – 36 человек, из них старше 65 лет – девять человек. В реанимации находится пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 , один больной – на аппарате ИВЛ.

За все время наблюдения во всех лабораториях исследовано 14,7 тысячи человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве. На «горячую линию» Минздрава РБ за прошедшие сутки поступило 251 обращение по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией.