Число краж и мошенничества выросло в Новосибирске

Количество зарегистрированных в Новосибирской области преступлений возросло на 6,8% по сравнению с прошлым годом, сообщает прокуратура региона.

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Количество преступлений в Новосибирской области выросло на 6,8% и составило 12, 2 тысячи за первые три месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такая динамика преступности связана с увеличением количества краж (на 12,5%) и мошенничеств (на 37,4%). Чаще, чем в прошлом году, преступления совершались несовершеннолетними и ранее судимыми лицами.

При этом сократилось количество разбойных нападений, изнасилований, угонов, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Реже стали совершать правонарушения нетрезвые и люди в наркотическом опьянении.





