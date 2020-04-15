Роструд предостерег от отправки людей в неоплачиваемый отпуск

Работодатели не в праве отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на период режима нерабочих дней до 30 апреля. Нельзя в это время также урезать размер заработной платы, а расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, сообщает пресс-служба Роструда.

«Работодатель не вправе по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты. По общему правилу такой отпуск возможен по соглашению сторон. В отдельных случаях работодатель обязан предоставить отпуск по просьбе самих работников по семейным обстоятельствами, другим уважительным причинам. В любом случае сотрудник должен подать письменное заявление. При этом недопустимо оказывать на работника давление», — пояснили ТАСС в ведомстве.

В Роструде отметили, что также работник вправе отказаться от переноса своего отпуска на период нерабочих дней, если того требует работодатель. При этом совпавший с нерабочими днями отпуск не будет переноситься на более поздний период.

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В период действия указа о нерабочих днях для неработающих сотрудников расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров, подчеркнули в Роструде.

«В соответствии с указом президента РФ нерабочие дни установлены с сохранением заработной платы. Поэтому для работников организаций, на которых распространяется Указ о нерабочих днях, сохраняемый размер заработной платы не изменяется», — уточнили в Роструде, отметив, что для работников организаций, продолжающих свою деятельность, уменьшить зарплату в период до 30 апреля можно только по соглашению сторон.