Число больных коронавирусом на Алтае выросло на треть

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего зафиксировано 48 заболевших, сообщил оперштаб региона.

При этом впервые выявлены инфицированные в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района. Также до трех человек увеличилось количество заболевших в Крутихинском и Павловском районах.

На сегодняшний день 34 заболевших – это жители Барнаула, по трое – в Павловском и Крутихинском районах, по двое – в Первомайском и Советском районах, по одному – в городах Бийске, Заринске, Рубцовске, Новоалтайске. Вылечены и выписаны из больниц три человека.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 11024 человек, продолжают находиться под меднаблюдением – 774 человека. В обсерваторе Первомайского района размещено пять человек, прибывших в Алтайский край авиарейсами и железнодорожным транспортом из Москвы.