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Ученые оценят влияние потепления на природу Тувы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Ученые Томского госуниверситета изучат, как глобальное потепление влияет на флору и фауну Республики Тыва, сообщается на сайте вуза.

В рамках проекта, поддержанного РНФ, исследователи выяснят, какие природные системы Тывы переживают наибольшие трансформации, в частности, как изменился режим осадков, и насколько происходящие изменения повлияют на привычный жизненный уклад населения.

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«Тува очень интересна с точки зрения исследователя, поскольку там сохранилась почти нетронутая природа. Хозяйственная деятельность в больших масштабах здесь не ведется, поэтому антропогенная нагрузка минимальна. Однако и в Туве происходят заметные изменения экосистем, в том числе подобные тем, которые отмечаются в АрктикеСейчас учёные все чаще говорят о том, что Арктика «зеленеет»», – объяснил директор Центра превосходства ТГУ «БиоКлимЛанд» Сергей Кирпотин.

По словам эксперта ТГУ, причина появления растительности, нехарактерной для степной зоны, заключается в изменении режима увлажнения. Не только в Туве, но и в соседней Монголии случаются ливневые дожди, что ранее происходило крайне редко. Это может повлечь за собой другие радикальные изменения, например, «наступление» кустарников и деревьев, что приведёт к смещению природных поясов и, как следствие, – ареала животных.

«Изменения климата и окружающей среды уже приводят к миграции видов. С учётом того, что в Тыве обитает множество редких животных, в том числе эндемиков (встречающихся только на данной территории), это будет иметь самые разные последствия, включая негативные, ведь не все животные могут приспособиться к новым условиям», — сказал Кирпотин.

В рамках проекта мы планируем выяснить, как климатические изменения скажутся на биоразнообразии Тувы, насколько они могут трансформировать многообразие ландшафтов республики. Данные, полученные в ходе полевых исследований, будут использованы для математического моделирования и составления прогноза развития событий на ближайшие 10-15 лет.

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