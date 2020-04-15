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Тесты на антитела к коронавирусу поступят в течение 10 дней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Тест на антитела к коронавирусу начнут проводить в лабораториях в течение десяти дней, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В течение десяти дней тест-система будет доступна для лабораторий России, для любой серологической лаборатории, которая проводит исследования крови», — сказал Горелов в эфире Первого канала.

По его словам, после снятия карантинных мероприятий система будет доступна и для частных лабораторий.

«Единственное, наверное, ограничение, с которым мы столкнемся, — это период самоизоляции, потому что, в отличие от мазка из зева, нужно приехать в лабораторию и сдать анализ крови из вены», — пояснил он. Горелов рекомендовал воздержаться от таких мероприятий на время карантина.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет от новой коронавирусной инфекции.

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Топ комментариев

great_america

Зарплаты россиян и так в разы меньше чем в развитых странах и даже меньше пособия по безработице в развитых...

Uynachalnica

Весь этот маразм, противоречит ст. 42 Конституции, где гражданам гарантируется право на благоприятную...

нина90

ага держи карман шире! не для того отнимали)

Бревно в глазу

меры будут называться - россияне должны передохнуть (ударение каждый выберет сам)!!!

Uynachalnica

Его дележка только волнует, или еще какие экстраординарные?