Тесты на антитела к коронавирусу поступят в течение 10 дней

Тест на антитела к коронавирусу начнут проводить в лабораториях в течение десяти дней, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В течение десяти дней тест-система будет доступна для лабораторий России, для любой серологической лаборатории, которая проводит исследования крови», — сказал Горелов в эфире Первого канала.

По его словам, после снятия карантинных мероприятий система будет доступна и для частных лабораторий.

«Единственное, наверное, ограничение, с которым мы столкнемся, — это период самоизоляции, потому что, в отличие от мазка из зева, нужно приехать в лабораторию и сдать анализ крови из вены», — пояснил он. Горелов рекомендовал воздержаться от таких мероприятий на время карантина.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет от новой коронавирусной инфекции.