Бунт в ангарской колонии назвали подготовленным извне

Бунт в исправительной колонии строго режима №15 в Ангарске был подготовлен извне. Руководству исправительного учреждения поступали угрозы расправы, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

«Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных», — цитирует РИА Новости Чуйченко.

Также появилась информация, что люди, срежиссировавшие бунт, заплатили правозащитникам, которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в массмедиа. В адрес начальника колонии и его семьи поступали угрозы, была пресечена попытка нападения.

Беспорядки в исправительной колонии № 15 начались после того, как один из заключенных пошел на конфликт с охраной и призвал других к неповиновению. Осужденные разбили камеры видеонаблюдения и порезали себе вены. На следующий день в колонии случился пожар. В одном из обгоревших зданий нашли тело заключенного.

ИК № 15 города Ангарска — мужская колония строгого режима, там отбывают срок рецидивисты. Учреждение освоило выпуск зданий модульного типа, мебели и хозяйственного инвентаря — во время пожара сгорели как раз постройки, где производились эти товары.