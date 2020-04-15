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Мультфильм «Робин Гуд» переснимут с оживленными персонажами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма

Компания Disney планирует перезапуск мультфильма «Робин Гуд», где герои будут оживлены с помощью компьютерной графики.

Ремейк «Робина Гуда» станет эксклюзивным проектом Disney, и показывать в кинотеатрах его не планируют. Новым режиссером мультфильма станет Карлос Лопес Эстрада, сообщило издание The Holliwood Reporter со ссылкой на источник.

«Робин Гуд» будет переснят по аналогии «Дамбо» и «Короля Льва» — персонажи будут оживлены с помощью компьютерной графики. Дата премьеры нового мультфильма пока неизвестна.

Оригинальный мультфильм «Робин Гуд» был выпущен в 1973 году. Главные герои волшебной истории — храбрый лисенок Робин Гуд и его лучший друг, большой добродушный медведь Крошка Джон. Действия разворачиваются в Шервудском лесу.

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