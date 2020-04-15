Герои «Гарри Поттера» вернутся в продолжении «Фантастических тварей»

Два персонажа культового фильма «Гарри Поттер» вернутся в третьей части предыстории – «Фантастические твари», события в которой происходят за 65 лет до основной саги.

Как сообщает портал Independent, в приквеле создатели планируют показать Рубеуса Хагрида – полувеликана, исключенного однажды из Хогвартса, но оставленного жить в хижине на краю Запретного леса в качестве лесничего. К его роли вернется Робби Колтрейн.

Также зрители продолжения «Фантастических тварей» увидят юного Тома Марволо Реддла – будущего Волдеморта, Темного лорда и величайшего злодея волшебного мира.

Уточняется, что этот ход – попытка студии Warner Bros. привлечь к киносаги фанатов «Гарри Поттера» после неудачного проката «Преступлений Гриндевальда». Картина выйдет на большие экраны 12 ноября 2021 года.

В работе над сценарием участвует автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Режиссером выступил автор нескольких фильмов про волшебного мальчика Дэвид Йетс.

Напомним, в предыдущих фильмах зрители увидели молодого Альбуса Дамблдора в исполнении Джуда Лоу. Верную спутницу Волдеморта змею Нагайну, которая оказывается когда-то была человеком, сыграла Клаудия Ким. В роли Геллерта Гриндевальда выступил Джонни Депп. Создателя Философского камня Николаса Фламеля, упоминавшегося в первом фильме о Гарри Поттере сыграл Бронтис Ходоровски.

Роль молодой Минервы Макгонагалл исполнила Фиона Гласкотт. Персонаж появляется в воспоминаниях Литы Лестрейндж времен учебы в волшебной школе. Многие поклонники фильмов и книг заявили, что появление Макгонагалл в фильме противоречит основной истории – на момент событий «Гарри Поттера» она должна быть намного старше.

Серия «Фантастические твари» стартовала в 2016 году. Первая часть предыстории собрала в прокате 814 миллионов долларов. Вторая часть вышла через два года. И при увеличенном бюджете собрала всего 653 миллиона долларов. Ожидается, что в общей сложности «Фантастические твари» выйдут в пяти частях.