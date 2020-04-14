Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Новосибирске

В Новосибирске скончался 68-летний пациент инфекционной больницы №1 с диагнозом COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.

Причиной смерти стала вирусная пневмония, которая развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии. Отмечается, что мужчина страдал сахарным диабетом, ожирением и ишемической болезнью сердца.

Инфекция развилась у него 1 апреля, новосибирец первую неделю лечился дома, однако 7 апреля был госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией в крайне тяжелом состоянии. Последние дни он находился в реанимации на искусственной вентиляции легких.

На сегодня в Новосибирской области зарегистрировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением находятся 1402 человека.