Россиянам предложили раздать деньги

Государство призвали раздать деньги россиянам ради запуска программы количественного смягчения, соответствующая программа содержится в докладе экономистов, который обнародовал фонд «Либеральная миссия».

Среди авторов программы — профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин. Они предлагают довести объем поддержки граждан до 4-6% ВВП.

Согласно официальным данным, сейчас на минимизацию негативных последствий коронавируса направлены 1,2% ВВП. При этом экономисты предлагают при некоторых сценариях довести эту сумму до 10% ВВП.

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Авторы программы уверены, что для поддержки экономики потребуется программа количественного смягчения — эмиссия рублей через покупки регулятором облигаций правительства.

При этом россияне могут получать помощь тремя способами: через прямые выплаты, субсидии по ЖКХ и дополнительные выплаты пенсий. В частности, каждый гражданин мог бы получить единовременное пособие в размере 10-20 тысяч рублей

Помимо Гуриева и Сонина, авторами программы выступили глава Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова, профессор университета Олег Вьюгин, глава Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон, бывший замглавы Центробанка Сергей Алексашенко, глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич и экономист Владислав Иноземцев.