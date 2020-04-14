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Цена золота побила многолетний максимум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на золото превысили максимум с 2012 года, стоимость июньского фьючерса на этот металл на нью-йоркской бирже 14 апреля выросла до 1785 долларов за унцию.

Котировки драгоценного металла выросли из-за опасений резкого замедления экономического роста в мире, вызванного введением карантинных мер, обвала фондовых индексов и падения цен на нефть, отмечают эксперты.

Спрос на золото также остается высоким из-за опасений инфляции, которая вырастет после принятия масштабных денежных программ крупнейшими государствами мира. Так, США «вбросят» в экономику 2,3 триллиона долларов.

Инвесторы традиционно используют золото в качестве защитного актива в кризисные периоды. Рекордная стоимость золота фиксировалась в сентябре 2011 года, когда унция драгоценного металла стоила 1923 доллара.

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