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Фильм дня: «Счастливое число Слевина»

Источник:
Sibnet.ru
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Криминальный триллер «Счастливое число Слевина» держит внимание зрителя благодаря многочисленным загадкам в сюжете и отличному актерскому составу.

Германия, 2005 год, режиссер Пол МакГиган, 16+

На поверхности лежит история неудачника Слевина. Он приезжает в Нью-Йорк к другу Нику Фишеру, но того не оказывается дома. В гости наведываются бандиты, принявшие Слевина за Ника, и отвозят его к Боссу, которому Ник должен круглую сумму денег. 

Считая Слевина должником, Босс дает ему задание — убить сына своего врага Раввина. Спустя некоторое время Слевина приводят к Раввину, которому Ник тоже должен денег. Получается, что Слевин должен работать сразу на двоих врагов.

С самого начала боевика зритель понимает, что во всей истории есть подвох, и кто-то из героев играет не по правилам. Между сюжетом можно смекнуть, что к чему, но быть уверенным в своей правоте все равно не получится до самого финала. Прелесть фильма в том, что лишь на последних минутах зрителю объяснят поступки каждого героя.

Актерский состав в фильме очень сильный. Особенно стоит выделить всеми известных Брюса Уиллиса и Моргана Фримана. Фриман хоть и не главный герой, но его персонажу отведена основательная сюжетная линия, которая отыграна безупречно. Также блестяще со своими ролями справились Бен Кингсли и Люси Лью. А исполнитель главной роли Джош Хартнетт так обаятелен в картине, что вопросов к нему не остается.


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Топ комментариев

great_america

Зарплаты россиян и так в разы меньше чем в развитых странах и даже меньше пособия по безработице в развитых...

Uynachalnica

Весь этот маразм, противоречит ст. 42 Конституции, где гражданам гарантируется право на благоприятную...

нина90

ага держи карман шире! не для того отнимали)

Бревно в глазу

меры будут называться - россияне должны передохнуть (ударение каждый выберет сам)!!!

Uynachalnica

Его дележка только волнует, или еще какие экстраординарные?