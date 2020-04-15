Фильм дня: «Счастливое число Слевина»

Криминальный триллер «Счастливое число Слевина» держит внимание зрителя благодаря многочисленным загадкам в сюжете и отличному актерскому составу.

Германия, 2005 год, режиссер Пол МакГиган, 16+

На поверхности лежит история неудачника Слевина. Он приезжает в Нью-Йорк к другу Нику Фишеру, но того не оказывается дома. В гости наведываются бандиты, принявшие Слевина за Ника, и отвозят его к Боссу, которому Ник должен круглую сумму денег.

Считая Слевина должником, Босс дает ему задание — убить сына своего врага Раввина. Спустя некоторое время Слевина приводят к Раввину, которому Ник тоже должен денег. Получается, что Слевин должен работать сразу на двоих врагов.

С самого начала боевика зритель понимает, что во всей истории есть подвох, и кто-то из героев играет не по правилам. Между сюжетом можно смекнуть, что к чему, но быть уверенным в своей правоте все равно не получится до самого финала. Прелесть фильма в том, что лишь на последних минутах зрителю объяснят поступки каждого героя.

Актерский состав в фильме очень сильный. Особенно стоит выделить всеми известных Брюса Уиллиса и Моргана Фримана. Фриман хоть и не главный герой, но его персонажу отведена основательная сюжетная линия, которая отыграна безупречно. Также блестяще со своими ролями справились Бен Кингсли и Люси Лью. А исполнитель главной роли Джош Хартнетт так обаятелен в картине, что вопросов к нему не остается.